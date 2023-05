Sexy Dua Lipa je zamilovanější než kdy dřív. Sbalil ji fešný francouzský režisér, který randil i s Ritou Orou

Dua Lipa a Romain Gavras Profimedia.cz

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček posledních let Dua Lipa (27) je čerstvě zamilovaná. Její srdce si získal o čtrnáct let starší francouzský režisér a herec Romain Gavras, s nímž momentálně anglická popová hvězda tráví romantické chvíle v Cannes.

Novopečená dvojice společně zamířila na jih Francie, kde momentálně probíhá 76. ročník nejznámějšího evropského filmového festivalu. Muž, jenž stojí za snímky Náš den přijde, Svět je tvůj či Athena, ale jeho doménou je režírování hudebních videoklipů, byl v minulosti spojován i se zpěvačkou Ritou Orou. Zdá se, že pohledný Francouz má slabost pro slavné Angličanky s balkánskými kořeny. Obě zpěvačky totiž spojuje albánský původ.

Dua a Romain si užívají slunečné počasí, procházky podél pobřeží i pohodové chvíle u hotelu, kde si povídají s přáteli, ale dokonce se společně poprvé objevili ruku v ruce i na červeném koberci.

V pátek totiž zavítali na premiéru snímku The King of Algiers (v originále Omar la Fraise) a oba sladěni do černé se rázem stali středem pozornosti. Dua navíc zvolila velice riskantní model s vysokým rozparkem, v němž byla nepřehlédnutelná. ■