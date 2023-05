Miss Kovandová po přiznání poporodních depresí: Sdílela dojemné foto se synem a řekla, jaké zprávy jí chodí

Lucie Kovandová Foto: Se souhlasem L.Kovandové

Je to pár dní, co Česká Miss World 2013 Lucie Holíková (29), dříve Kovandová, mnohé překvapila svou otevřenou zpovědí o poporodních depresích. Prvních několik měsíců po narození syna Tomáška bojovala se svou psychikou.

Měla strach být se synem sama a prala se s úzkostmi. S jejími psychickými stavy jí pomáhala celá rodina. Modelka, která si nyní mateřství užívá a je pro ni každá minuta se synem radost, jen lituje toho, že už v počátcích nevyhledala odbornou pomoc. I proto se rozhodla jít s těžkým tématem ven. Z pozitivní vlny, která se jí po zveřejnění příběhu dostala, je sama překvapená.

„Sledující mi píšou jejich příběhy a že si tím buď prochází nebo prošli. Děkují mi za to, že jsem toto téma otevřela a nebála se o tom mluvit. Upřímně jsem tolik reakcí a krásných zpráv nečekala. Dojalo mě to a jsem teď ráda, že jsem to veřejně řekla, i když to bylo víc než náročný,“ svěřila se Super.cz modelka, která se pochlubila dojemnou fotkou se synem.

„A jsem šťastná, že Tomík je pro mě teď to nejvíc na světě, láska k němu se nedá popsat a je to ten nejlepší parťák,“ dodala Lucie. ■