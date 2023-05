Manželka šampiona Patrika Kincla žije s přemožitelem Vémoly už 10 let. Promluvila o přípravách na zápas i dceři

Pavla Kinclová promluvila o přípravě manžela na zápas s Karlosem Vémolou, vztahu i rodičovství. Super.cz

Patrikovi byla velkou oporou manželka Pavla Kinclová, která si na turnaj dokonce oblékla již popáté tytéž šaty, aby mu stejně jako v minulosti přinesly štěstí.



„Mám radost, jsem spokojená. Je to i velká úleva,“ svěřila se Pavla pro Super.cz krátce po zápase, který sledovala s napětím.

Samotná příprava na zápas je pro bijce vždy náročná. A to zejména těsně před zápasem, kdy musí splnit požadovanou váhu. Avšak na rozdíl od Karlose nemusel Patrik shazovat 12 kilogramů za pouhý jeden den.

„Náročné to bylo, ale to je upřímně každá příprava. Jsme spolu deset let, to už je taková rutina. Příprava probíhá několikrát do roka a je to náročně, nepříjemné, také on je nepříjemný, ale ve většině případů to končí šťastně, takže je to fajn,“ prozradila Pavla.

Manželé spolu také vychovávají malou dceru, kterou by rádi vedli ke sportu už od dětství. Zda to bude MMA, už nechají na jejím rozhodnutí. A jaký je vůbec Patrik Kincl otec?

„Patrik je skvělý táta, já jsem věděla, že bude dobrý táta. Vždy měl rád děti a také on je tak trochu dítě, takže si s malou rozumí a je to fajn. Rodičovství ho nijak nezměnilo,“ dodala Pavla Kinclová s úsměvem. ■