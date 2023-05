Filip Kratochvíl o vztahu s partnerem své mámy: Radkovi věří, a to nejen kvůli Lucii Bílé

Filip Kratochvíl prozradil, jak vychází s partnerem své maminky Lucie Bílé. Super.cz

„Dorazil jsem s Ráďou. Beru ho jako parťáka, je to jeden z mých nejlepších kamarádů. Věřím mu, musím, aby mi pohlídal mámu. Máme se strašně rádi, chodíme spolu na různé akce. Takže je to super,“ svěřil se Filip pro Super.cz.

I v tomto případě jablko nespadlo daleko od stromu. Filip se totiž stejně jako jeho máma věnuje umění, které ho baví a naplňuje. Avšak stojí na „opačné straně“.

„Věnuji se hlavně divadlu, kde si pomáháme, abychom to po koronavirové době rozjeli, co nejlépe to půjde. Do toho se snažím natáčet, třeba i mámě klipy, a tak různě. Kde se objevím, tam něco udělám. Radši jsem za kamerou, když to mám pohlídané, než abych se nějak tvářil,“ dodal Filip Kratochvíl, který nedávno oslavil osmadvacáté narozeniny. ■