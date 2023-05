Ondřej Brzobohatý přiznal, že se rád převléká za ženy. Kuchařová prý ale v církevní žalobě vypustila zásadní lži

Ondřej Brzobohatý Michaela Feuereislová

V církevní žalobě, která míří do Vatikánu, pak jako jeden ze závažných důvodů uvedla to, že má Ondřej Brzobohatý zálibu v nošení ženských šatů, že se jako žena i chová a má nevyhraněnou sexuální identitu. Text této žaloby se dostal do bulváru a Ondřej Brzobohatý z toho, že unikl ven, obviňuje právě Kuchařovou.

„Mnoho z vás, včetně mě, už doufalo, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý je u konce, ale ke škodě nás všech není, za což se vám předem omlouvám. Je mi velmi trapně z toho, že zhrzenost a z ní pramenící pomstychtivost mé bývalé ženy, Taťány Kuchařové, došla až do tohoto bodu, kdy Taťána poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby, jejíž obsah měl původně zůstat za zavřenými dveřmi Metropolitního církevního soudu. Obvinění jsou totiž natolik závažná, že se proti nim už musím bránit,“ napsal Brzobohatý na sociálních sítích.

On sám přiznal, že je velkým fanouškem Drag Queen (je to většinou muž, který svým oblečením a chováním karikuje ženu, a to pro zábavu nebo s uměleckým cílem pozn. redakce), což je jeho velký koníček, na jeho sexuální orientaci to prý ale nemá žádný vliv.

„Vyrostl jsem ve světě kostýmů, líčidel, paruk a jeviště. Jako děcko jsem se často převlékal za různé postavy z filmů a chodil se pak předvádět rodičům do obýváku. Zkrátka mě tyhle transformace bavily a baví doteď. Jsem velkým fanouškem i Drag Queen. Může to někomu připadat zvláštní nebo divné, ale já se u toho skvěle bavím a náramně odreaguju. Rozhodně to ale nemá vliv na mé duševní zdraví nebo moji sexuální orientaci,“ řekl Blesku Brzobohatý s tím, že často i s Taťánou pořádali večírky v kostýmech.

I tak se ale v žalobě píše, že měl po Kuchařové „jako žena“ požadovat sexuální praktiky, kterým se ona nedobrovolně podvolila. To Brzobohatý zásadně popírá. „Nikdy. Je to zase lež. Už jsem o své heterosexualitě mluvil, tohle je už vážně k smíchu, nebo spíš k pláči,“ nechal se slyšet Brzobohatý, který prý na popud Kuchařové navštěvoval i sexuologa, jenž mu ale jen potvrdil, že je v naprostém pořádku.

„Vlastně si Taťána hlavně přála, abych se na těch terapiích dozvěděl, že jsem nemocný a musím se začít léčit. Ale tohle se dokola střídalo se záblesky porozumění až nadšení a organizování kostýmových večírků. Utažené a povolené vodítko. Cukr a bič pořád dokola. Zvykl jsem si na to a časem to přijal jako standard,“ dodal Brzobohatý.

Průměrná délka církevního rozvodu může trvat i dva roky. Když anulaci manželství chtějí oba manželé, pak je možné projít zkráceným řízením před biskupem a není tak nutno absolvovat řízení před církevním soudem. To ale v tomto případě asi nebude tak jednoduché. Reakci Taťány Kuchařové zjišťujeme. ■