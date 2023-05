Eva Burešová opět nechala nahlédnout do svého soukromí. Sdílela krásnou fotku se synem

Eva Burešová Foto: Instagram E. Burešové

Eva měla poslední měsíce velmi náročné, připravovala se totiž na hlavní roli v muzikálu The Bodyguard, kde v alternaci s Terezou Maškovou, hraje roli Whitney Houston. Eva si tehdy nemohla vynachválit svou práci, protože nebyla od potomků odloučená příliš dlouho. „Se mnou může dítě chodit do práce. Nemám ji takovou, že bych musela stát za pultem nebo sedět u kancelářského stolu. A podle mě každá žena, která má děti, je svým způsobem na mateřské do konce života," svěřila se tehdy Super.cz.

Nyní, když konečně teploty přesáhly dvacet stupňů a herečka má v diáři volněji, užívá si pohody. Sdílela krásné fotky se synem Nathanielem Adamem. Právě příroda je pro zpěvačku velmi důležitá. Je to místo, kde může načerpávat energii. Proto je stále vděčná za to, že může mít domov tam, kde ho má. ■