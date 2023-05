Turnaj Oktagonu plný hvězd: Rande Agáty s Jaromírem Soukupem, težký večer pro Vémolovi i Dominika Mesarošová s partnerem

Turnaj organizace Oktagon MMA si nenechala ujít řada známých osobností. Foto: Michaela Feuereislová / se souhlasem Agáty Hanychové / Super.cz

Odveta dopadla ve prospěch Patrika „Inspektora“ Kincla, který dokázal ustát i Karlosovy jindy neubránitelné takedowny a vyhrál na body.

„Honilo se mi hlavou, že jsem udělal domácí úkoly. Čekal jsem, že bude Karlos v tom tlaku silnější. U stěny jsem se cítil bezpečně. Šíleně to tam klouzalo, byla tam krev a cítil jsem. že tam Karel nabírá pozici. Když jsem viděl, že se zalívá, tak jsem si byl jistý, že to vyhraju. Mrzí mě, že mi po zápase nepodal ruku, ač to říkal. Pro mě to byl pořád sportovní zápas. Když jsem viděl, že se zalívá, tak jsem si byl jistý, že to vyhraju,“ řekl Patrik Kincl na pozápasové tiskové konferenci.

Očekávaný zápas proběhl ve vyprodané O2 areně, kterou navštívila i řada známých osobností. Největší podporou pro oba zápasníky byly jejich manželky Pavla Kinclová a Lela Ceterová (33), které svým mužům fandily o sto šest. Lela si dokonce oblékla stejné šaty, ve kterých slavila s Karlosem v roce 2020 vítězství. „Tyhle šaty už nám přinesly štěstí, když můj muž získal opasek,“ uvedla Lela k videu, které sdílela krátce před zápasem.

Těsně za klecí seděla Dominika Myslivcová se svým partnerem Zdeňkem, kteří si tak turnaj užili pořádně intenzivně. Stejně jako Veronica Biasiol s partnerkou Bárou Mlejnkovou nebo Makhmud Muradov s přítelkyní Sabinou Karáskovou.

Velmi to slušelo manželce šéfa Oktagonu Ondřeje Novotného (45) Renatě Langmanové (36), která byla v červeném kostýmku nepřehlédnutelná. V červené zářila také Dominika Mesarošová (37) s partnerem, se kterým na turnaji oslavili i šestileté výročí vztahu. Ve VIP sektoru seděla také Agáta Hanychová (38) s partnerem Jaromírem Soukupem (54).

Turnaj si nenechal ujít ani Radek Filipi, který nedorazil s Lucií Bílou, ale s jejím synem Filipem Kratochvílem, se kterým se skvěle bavili.V galerii se podívejte, jaké další celebrity se na turnaji objevily. ■