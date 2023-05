Jiskří to mezi nimi už přes osm měsíců: Lucie Vondráčková se opět ukázala na veřejnosti se svým zápasníkem

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka Profimedia.cz

„On je nyní v přípravě, takže má dvoufázové tréninky, ale říkal, že jestli to stihne, tak přijde. Takže já doufám, že to stihne,“ řekla Lucie Super.cz na akci. A přání se jí vyplnilo.

I když pozdě, ale přeci. Kdo si ještě na křtu počkal, dočkal se příchodu tohoto svalovce, který ukázal, jak moc si váží své úspěšné přítelkyně. Nechyběla objetí, pusa ani podpora. V tento večer se na akci ukázali také Janek Ledecký (60) nebo Dalibor Janda (70), kteří se stali kmotry nového EP Lucie Vondráčkové. Celá deska s názvem Letokruhy pak vyjde v září tohoto roku. ■