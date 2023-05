Spice Girl Geri se pěkně rozvášnila. Slavná zpěvačka se vrhla na krále Karla III. a zahrnula ho polibky a objetím

Geri Horner a Karel III. Profimedia.cz

„Jste velmi moderní král, jsem na vás hrdá,“ pochválila zpěvačka nahlas krále. Během vášnivého objetí mu ale také něco velmi tiše zašeptala. O co se jednalo, si ale Ginger Spice nechala pro sebe. Na dotaz novinářů, co králi pošeptala odpověděla „Všichni dělají to nejlepší, co mohou, bez ohledu na to, v jaké pozici jste, všichni potřebujeme podporu a povzbuzení.“

Král Charles III. neboli Karel III. situaci následně trochu odlehčil a odpověděl: „Znám Geri velmi dlouho.“ Není to ale jediná pusa, kterou Geri dala králi Spojeného království. V roce 1997 na akci jeho fondu v Manchesteru se tehdy také neudržela a svou náklonost panovníkovi ukázala tímto vášnivým způsobem. ■