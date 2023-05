Takhle odvážná ještě nebyla. Lucie Vondráčková se v novém klipu ukázala nahá ve vaně

Lucie Vondráčková rozvášnila fanoušky. V novém klipu se ukázala nahá ve vaně Super.cz

„Já jsem říkala paní režisérce, zdali bych nemohla mít třeba bílou košili, tak řekla ne. Není nic vidět, je to intimní, krásná zpověď. Pochopila jsem, proč to paní režisérka takto viděla. Musím říct, že ten klip se mi moc líbí, je tam i tanec," svěřila se Super.cz.

Během natáčení této scény se ale Lucie stydět nemusela. „Bylo nás tam malinko. Byl tam jen kameraman, režisérka a makeup artist. My pracujeme v malých a skromných podmínkách. To se mi líbí. Líbí se mi projekty, které jsou skromné a ne pompézní,“ dodala Lucie Vondráčková, se kterou jsme si povídali během křtu jejího nového EP Letokruhy. To obsahuje osm písní. Celá zmíněná deska, která bude obsahovat šestnáct písní, vyjde v září. ■