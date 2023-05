V roce 2012 je spojilo drama: Eva Mendes a Ryan Gosling se nechali vyfotit jen na premiéře, pak už nikdy

Ryan Gosling a Eva Mendes se dali dohromady při natáčení filmu Za borovicovým hájem Televize Seznam

Hlavní hrdina příběhu Luke (Ryan Gosling) se živí jako motocyklový závodník v pouťové „kouli smrti“. Když zjistí, že milenka Romina (Eva Mendes) porodila jeho dítě, rozhodne se, že se konečně usadí a postará se o rodinu. Ale přichází s křížkem po funuse. Romina už žije s Kofim (Mahershala Ali) a vychovává s ním Lukeova syna. Mladík chce přesto svému dítěti a jeho matce finančně pomáhat a začne pracovat v Robinově (Ben Mendelsohn) autoservisu. Jenže peněz je málo, a tak souhlasí s Robinovým návrhem na vyloupení banky.

Těch loupeží je nakonec pochopitelně víc a Luke je všechny páchá na svém motocyklu. Jeho dokonalé zločiny nedávají spát ambicióznímu detektivovi Averymu Crossovi (Bradley Cooper) a zajímá se o ně i zkorumpovaný šéf místního policejního oddělení Deluca (Ray Liotta). Začíná nemilosrdný boj, ve kterém neexistují žádná pravidla. Drama přesahuje i po patnácti letech do života dvou středoškoláků, kteří zápasí s dědictvím, jehož se jim dostalo. Jediným útočištěm se pro ně stalo místo „za borovicovým hájem“.

Na place to zajiskřilo

Fešák Ryan Gosling a hollywoodský sex symbol Eva Mendes tvoří pár i ve skutečnosti, dohromady se dali právě při natáčení tohoto filmu. Mají spolu dvě dcery, Esmeraldu a Amadu. Slavné herecké hvězdy si své soukromí úzkostlivě střeží, a to dokonce tak, že spolu ani nechodí na společenské akce a jejich jediné společné fotky (kromě těch paparazzi) vznikly při propagaci filmu Za borovicovým hájem. Jen několik málo věcí se o nich dostalo na veřejnost.

Například Goslingovou velkou vášní je vaření. „V kuchyni je opravdový mistr,“ řekla na jeho adresu Eva Mendes, která také prozradila, že do doby, než ho poznala, po mateřství netoužila. „Nikdy předtím jsem nechtěla děti, dokud jsem se nezamilovala do Ryana. Své první dítě jsem měla ve čtyřiceti, ale vůbec toho nelituju. Ráda jsem vyměnila kariéru za svou rodinu,“ řekla Mendes. Mimochodem, Evu Mendes navrhl do role Rominy právě Ryan Gosling.

Inspirace od Mohawků

Luke nosí ve filmu téměř pořád trička s logem metalové skupiny Metallica. Všechny banky, které vykrádal, jsou skutečné. Scény s jejich vyloupením byly natočeny hned napoprvé.

Představitel Lukea Ryan Gosling nosil v hlavě plán, jak by takovou banku vlastně vyloupil. S detaily a způsobem provedení se jednou při večeři svěřil režiséru Dereku Cianfrancemu a ten mu řekl, že přesně takovou scénu napsal shodou okolností do scénáře.

Většinu filmových záběrů pořídil filmový štáb v okolí města Schenectady ve státě New York. Jeho název pochází ze slova „skahnéhtati“, které v jazyce místních indiánů Mohawků znamená „za piniovými planinami“. Z něj vznikl i název filmu. ■