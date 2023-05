V šedesátých letech se stala synonymem pro vyhublost. Twiggy (73) poprvé vyrazila do Cannes a bez plastik uchvátila davy

Twiggy v roce 1967 a nyní Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Velké oči, krátký sestřih a spíše chlapecká postava. Takhle v roce 1966 prozradila Twiggy v Británii a její sláva se rozšířila do celého světa. Svou přezdívku dostala od svého objevitele, manažera a přítele Nigela Jonathana Daviese, který ji poprvé spatřil v jejích patnácti letech v kadeřnictví, kde pracovala. Twiggs anglicky znamená větvičky, a protože měla Dame Lesley Lawson štíhlé nohy, její jméno bylo na světě.

Twiggy byla kvůli své štíhlé postavě milována i kritizována, její modelingová kariéra byla ovšem krátká. Už v roce 1970 odešla do "důchodu." K profesi, která z ní udělala hvězdu, se vrátila až v roce 2005, kdy se stala tváří firmy prodávají oblečení. Mezitím se Twiggy úspěšně věnovala herectví a zpěvu.

Teď se ve svých třiasedmdesáti letech poprvé objevila na filmovém festivalu v Cannes, aby tam představila dokument o svém životě, režírován Sadie Frost. Na červeném koberci se ukázala v černém elegantním obleku a bílé halence s černou vázankou, podruhé pak v bílém saku a černých kalhotech. Lidé oceňují hlavně to, že bývalá modelka vypadá stále skvěle, i když její obličej nevypadá poznamenaný přehršlí plastických operací a dalších úprav. Sama v minulosti poznamenala, že proti nim nic nemá, zatím na ně ale nemá odvahu. Na to, jak to Twiggy slušelo, se podívejte do naší galerie. ■