Tři týdny před porodem vám bude ještě hlásit počasí! Rosnička Novy ukázala v 8. měsíci obří bříško

Rosnička Novy ukázala těhotenské obří bříško Super.cz

"Je to taková cílová rovinka. Ještě dva měsíce mám před sebou. Doufám, že prcek nevyleze dřív. Plánuju být do 15. června v práci, tak snad nebude porod v přímém přenosu," řekla Super.cz s úsměvem Simona.

"Termín mám 7.7. Tři týdny před porodem chci odejít z obrazovky. Cítím se dobře," prozrazuje s tím, že zatím přibrala 9 kilogramů. "Kila jsou hlavně v bříšku. Snažím se cvičit, chodit na procházky. Možná mi to tělo vrací. Sportuju celý život. Nebo je to babskýma pověrama, že kluk jde jen do bříška a nepřidává jinde," myslí si. Jasno má i už jména pro syna. "Asi máme vybráno. Vypadá na Mathiase," dodala rosnička. ■