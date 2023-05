Doma je velké prázdno. Leona Machálková popsala, jak to zvládá bez syna Artura

Leona Machálková Herminapress

„To nejsmutnější už mám za sebou. Jednoduché to v tom říjnu nebylo, je doma velké prázdno. Díky tomu, že vím, že je tam šťastný a že se tam našel, škola ho baví, má kamarády a je spokojený, tak to jsou okolnosti, které vás uklidní, že si to studium užívá,“ svěřila se Super.cz Leona Machálková, která měla nyní syna na pár dní doma. Přiletěl na její narozeninový koncert do pražské Lucerny.

I díky tomu, že let mezi Prahou a Milánem, kde Artur studuje design, je krátký, má zpěvačka pocit, že syn není příliš daleko. „Já jsem se dala do jiných aktivit, mám čas na přátele, knihy, cestování. Letím na pár dní do Milána, je to hodinka a deset minut a jste tam, člověk tam je rychleji, než kdyby cestoval do Ostravy,“ prozradila zpěvačka, kterou jsme potkali na křtu dvojalba Felixe Slováčka. ■