Krásná Nicole na korunku krásy v Miss Czech Republic nedosáhla. Uškodily jí zveřejněné informace o poměru se sponzorem Super.cz

"Uškodilo to Nicole stoprocentně, to si myslím. Bylo to proti ní. Volala mi, nechápala, co se děje. Nevíme, odkud vítr vál. Možná konkurenční závist, bylo to vyloženě proti Nicole Ebnerové," řekl Super.cz Mikola Tivodar.

Ten popřel, že by měl s Nicole poměr a mohl jakkoli mluvit do výsledků soutěže krásy. Ano, chodili jsme spolu, ale bylo to dávno před finále. Nejsme spolu od srpna loňského roku," prozrazuje. Navíc já nemůžu zasahovat do výsledků. Vždycky je porota, ta rozhoduje. Já v porotě nejsem," dodal Tivodar, který se na finále Miss Czech Republic objevil s novou přítelkyní.

"Ano, mám novou přítelkyni dva měsíce. Byla z toho špatná, hlavně z toho, co se psalo. Není to modelka. Je to Slovenka, jmenuje se Ester," uzavřel podnikatel. ■