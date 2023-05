Našel tři roky po smrti snoubenky opět lásku? Ladislav Frej (81) se vodí za ruku s neznámou rusovláskou

Ladislav Frej Foto: Petr Horník, Právo

Od té doby byl představitel mladého doktora Sovy z Nemocnice na kraji města sám, ale láska si ho zřejmě opět našla.

Podle Blesku se schází s půvabnou rusovláskou, která se s ním vodí za ruku a už si i sama odemyká dům v Hostivici, kde herec žije. S hercem také chodí do místní restaurace. „To byla manželka kamaráda. Přišla mě požádat o výpomoc,“ řekl Frej, jenž ovšem zároveň přiznal, že to kamarádovi vadí a zjevně žárlí. Jako svou novou partnerku ale Frej neznámou ženu zatím neoznačil.

O lásce v pozdním věku pojednává i divadelní hra Na Zlatém jezeře, kde Frej hraje se Simonou Stašovou. A možná, že se jí populární herec nechal inspirovat. Ladislav Frej byl ženatý celkem čtyřikrát, mimo jiné s kolegyněmi Gabrielou Wilhelmovou (✝60) a Evelynou Steimarovou (77). Vyšlo mu to až s herečkou Věrou Galatíkovou (✝69), s níž strávil 36 let. Rozdělila je manželčina smrt v roce 2007.

Frej prožíval její odchod s velkou bolestí. Do života ho pak vrátil vztah se zmíněnou servírkou Gabrielou Mrkvicovou (✝56), po jejímž boku prožil dvanáct let. O 23 let mladší partnerka ale stejně jako Galatíková podlehla rakovině. ■