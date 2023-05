Krainová, Pizingerová nebo Schneiderová: Sice už oslavily 50, ale figurou se můžou chlubit stále

Komu to sluší nejvíce? Foto: Super.cz/se souhlasem Simony Krainové, P.avlíny Pořízkové a Dary Rolins

Ať už do klubu padesátnic patří čerstvě, nebo půlstoletí oslavily už před pár lety, stále se mají čím chlubit. Některé z dam své tělo v bikinách předvedou jen zřídka kdy, jiné se jím chlubí rády a pravidelně. Nutno říct, že všechny i po oslavě 50. narozenin mají stále figury jako mladice.

S oblibou svou vysportovanou postavou dráždí na sociálních sítích své obdivovatele i hatery Simona Krainová (50). Vedle fotek v plavkách čas od času přihodí i snímek, na kterém je v rouše Evině, a to se pak strhne mela. „Nebuďte tak sebekritické a zároveň kritické k ostatním ženám. Podporujme se namísto hejtů,“ svěřila se nedávno modelka.

Podobně to má i topmodelka s českými kořeny Pavlína Pořízková (58). Ta sice nedávno oslavila 58. narozeniny, ale konkurovat by stále mohla o generaci mladším kolegyním. Nechat se zvěčnit v plavkách po padesátce se nebojí ani spisovatelka Martina Formanová a nedávno se svou figurou pochlubila také ředitelka Kapky naděje Vendula Pizingerová (51). Kdo další patří do klubu sexy padesátnic, se podívejte v naší galerii. ■