Jak to jen dělá? Proklatě krátká mini a vysoké kozačky. Lucie Bílá v sexy barevném modelu jen zářila

Lucie Bílá a Čechomor Super.cz

Na spolupráci se skupinou se při jednom setkání zpěvačka domluvila už před dvanácti lety. „Potkali jsem se úplně náhodou u benzínové pumpy a řekli jsme si, že bychom si spolu zkusili zabékat a teď k tomu došli. Kluci jsou pro mě přínosem lidovýma písničkami, ale hlavně jsou to báječný chlapi,“ svěřila se Lucie Bílá na tiskové konferenci, která se konala v jejím divadle.

Na jevišti se Lucie Bílá, která poslední roky oblíbenou červenou vyměnila za barvy, objevila v oblíbené mini. Ultra krátké bílé šaty doplnila o vysoké kozačky a model doplnila o pestrobarevné sáčko. Nutno říct, že ve výrazném outfitu jen zářila.

Na koncertování s kapelou, která letos slaví 35 let na scéně, už se zpěvačka velmi těší a překvapila nás tím, že před nabitým létem, kdy bude nejen koncertovat, ale zkoušet i nový muzikál, ani neplánuje odpočinek. „Ne, to nemám vůbec v plánu. Já nabíjím energii tady, když děláte něco, co máte rádi, tak je to sám o sobě relax. Já jsem v divadle tak šťastná. To je tak svobodné mít místo, kde si můžete dělat, co chcete, kde si vybíráte lidi, čas i témata. Já jsem už i alergická na volno, já ho mít nemůžu,“ prozradila Lucie Bílá. ■