Ondřej Novotný otevřeně o vítězi Survivoru: Tomáš nebyl nikdy můj favorit, měl jsem vnitřní výhrady

Tam tentokrát svými slovy zmapoval také cestu vítěze Tomáše Weimanna (34).

„Váhám se slovy a nevím přesně, jak pojmenovat své pocity. Ale přesto je ten rozpor ve mně upřímný a nikoliv hraný, abych mu profil zlepšil a nebo zhoršil. Tomáš nebyl během hry nikdy můj favorit. Ale ani nikdy někdo, s kým bych měl problém. Když jsem mu blahopřál, tak jsem vnitřně cítil naprostý mír a spokojenost s jeho vítězstvím. Což mě upřímné překvapilo. Myslím, že bych to měl stejně, i kdyby vyhrál Martin. Ale u obou finalistů jsem měl letos vnitřní výhrady. Tomáš je však zasloužený vítěz,“ uvedl Novotný hned z úvodu.

„Ve správnou chvíli dokázal vždy vyhrát a zabojovat jako nikdo jiný v této sérii. Obdivoval jsem na pár metrů či decimetrů, jak dokáže bojovat s nervozitou, stresem, nepřejícností a špatně se vyvíjející situací. Schopnost přehrát měl o 100 % lepší než kdokoliv další. A z této své nejsilnější stránky dokázal postavit vítěznou hru,“ napsal Novotný se slovy, že jeho slabší stránkou bylo přežívání.

„‘Přežít‘ hrál jen sám pro sebe. V kmeni vlastně nic nedělal a sám říkal, že jej mají na souboje a tam nechá maximum. Nic navíc a ani nic, co vyloženě nemusel, prostě nedělal. Tady je jeho hra vážně na minimu,“ uvedl šéf organizace Oktagon MMA s tím, že se později vyšvihnul i v sociální hře a přelstívání.

„Mohlo by to vypadat jako katastrofa. Sám si zoufalý stěžoval, že mu to nikdo nepřeje. Ale v porotě nakonec sedělo víc těch, kteří mu to přáli. A hlavně, poslední možný den dokázal téměř zázračně najít cestu k Johance. Dostat se jí za minimální čas pod kůži, tak jako to udělal s Andreou, Karolínou a Žanetou, byl mistrovský tah. O to víc, že byl velmi lidsky motivovaný. Získal tak zlomový hlas, aniž by to v tu chvíli zřejmě tušil. 4 ženy a jeden Pepa nakonec bylo dost k tomu, aby ovládl hlasování,“ vysvětlil Ondřej svůj pohled na Tomášovu hru, která vedla k zaslouženému vítězství, které mu od srdce přeje.

„Držím ti palce, kamaráde, abys to dobře využil. Aby sis to užil, teď nadešel čas. Budu se těšit, že tě uvidím dělat dobré věci. Od srdce ti přeji hodně štěstí,“ uzavřel Ondřej Novotný. ■