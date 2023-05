Jednou za rok to prý zvládne, i když bojuje se svou postavou. Manželka fotografa Jana Saudka se ukázala ve večerní róbě

Manželka Jana Saudka se ukázala ve večerní róbě. Jednou za rok to prý zvládne. Super.cz

„Já samozřejmě, jako každá žena, mám ráda hezké oblečení. Trošku tedy bojuji se svojí postavou, ale když se podívám tady na přítomné dámy, tak obdivuji jejich krásu. Pro mě je tedy přirozenější nějaký underground a večer třeba v divadle Jatka78, tam je to přece jen o jiném oblečení. Ale jednou za rok tohle zvládnu,“ svěřila se se smíchem Pavlína Super.cz.

My jsme si s novinářkou povídali během charitativní večeře Nadačního fondu Be Charity Báry Nesvadbové, která se už potřetí konala v prostorách Národního muzea v Praze. „My jsme tradičně dražili nějaká z Janových děl, ale tentokrát jsme to vynechali, protože se snažím dotáhnout do konce Janovu nadaci. U nás platí úzus, že na stěnu nepatří jiní autoři než Jan,“ smála se Pavlína.

Charitativní večeře vynesla nadaci přes sedm milionů korun. Výtěžek z akce byl předán na rehabilitaci onkologicky nemocným dětem a na podporu vybraných pracovišť a zaměstnávání lidí s handicapem. ■