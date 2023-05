Jaká je ve skutečnosti dvojnásobná vítězka Eurovize Loreen? Zpěvačka skupiny Vesna popsala zákulisí velkolepé soutěže

Jaká je mimo kamery dvojnásobná vítězka Eurovize Loreen? Super.cz

Dívčí kapela Vesna naši zemi letos reprezentovala na Eurovizi. Nakonec se holky umístily na desátém místě. Je to druhý nejlepší výsledek naší země na této soutěži. Prvenství stále drží Mikolas Josef (27), který se v roce 2018 umístil na místě šestém. Letošní ročník vyhrála už podruhé švédská hvězda Loreen. Jaká je tato zpěvačka mimo kamery?

„S Loreen jsme se bavily několikrát a je to velmi silná žena, která si tohle celé prožila už jednou, ona to už jednou vyhrála a je vidět, že má za sebou tu nervozitu a šla z ní taková aura divy, a samozřejmě zpívá jako například Beyoncé, má krásný hlas, obrovský rozsah. Myslím, že jsme si porozuměly, že jsme jely na stejné vlně, protože má podobnou motivaci jako my, rozdávat lidem radost,“ svěřila se Super.cz Patricie Kaňok Fuxová.

Textařka a zpěvačka přesto nemyslí, že by mezi ní a Loreen mohla vzniknout spolupráce. Na tu vsází u soutěžících z jiné země. „Myslím, že teď bude mít Loreen o práci postaráno, ale přemýšlíme o nějakých spolupracích s dalšími účastníky. Hodně jsme se spřátelily se skupinou Joker Out ze Slovinska, takže možná tam něco proběhne, a ještě určitě chceme pozvat další interprety na náš koncert, který připravujeme na podzim,“ dodala Patricie během našeho rozhovoru. ■