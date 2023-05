Vítěz Survivoru rozdělil diváky na dva tábory: Tomáš je bojovník, Martin si to nezasloužil, reagují

Diváci reagují na nového vítěze Survivoru. Foto: Super.cz / TV Nova

Avšak samotné finále Survivoru bylo velmi napínavé. Tomáš totiž vyhrál nad Martinem pouze o jeden hlas, o kterém rozhodla Johanka.

„Je to pocit ultimátního štěstí. Je to jeden z nejhezčích pocitů, které jsem zažil. Protože je pár okamžiků v životě, kdy si člověk řekne, že je jenom rád třeba za to, že je. Pro mě je to obrovský úspěch, splnil jsem si tím klukovský sen,“ reagoval Tomáš po odhalení výhry pro Super.cz.

Martin vzal svou prohru velmi těžce, dokonce mluví o obrovské zradě ze strany Johanky. Avšak v očích diváků je Tomáš zaslouženým vítězem, lidé jsou naopak rádi, že titul nezískal Martin.

„Nikdo jiný to ani vyhrát nemohl, ale byly to nervy. Martin by si to nezasloužil,“ reagují fanoušci.

"No, pokud je pravda, že si Martin pak na hotelu nenechal od Johanky ani uvařit čaj, protože už měl rozmyšleno, co s penězi udělá, tak je asi dobře, že nevyhrál. Styl já chci peníze a kdo mi k nim nepomůže, tak jimi pohrdám, se mi taky úplně nezdá,“ napsal další z diváků.

„Jediný dokázal přežít několik duelů, ještě že to nedali tomu opičákovi Martinovi,“ uvedla fanynka, se kterou další souhlasí.

„Tomáš je zasloužený vítěz, bojovník v duelech. Ať ho na životní cestě čeká už jen to dobré,“ podotkl fanoušek.

Přesto se našla i spousta lidí, kteří Tomášovi vítězství tolik nepřáli. Pro velkou skupinu diváků je totiž vítězka Johanka, ze které měl i Tomáš největší obavy.

„Škoda, fandil jsem Johance, ale za mě lepší vítěz než Martin,“ napsal. ■