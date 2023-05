Johanka ze Survivoru o zdravotních potížích: Měla jsem strach, že zůstanu plešatá, přiznala

Johanka Fabišíková promluvila o plánech do budoucna i zdravotních problémech. Super.cz

Krásná Slovenka prozradila, že si z Dominikánské republiky přinesla nejen životní zážitky, ale také zdravotní problém, který potrápil téměř všechny hráčky.

„Je to vypadávání vlasů, vím, že s tím bojuje více žen a doufám, že to přestane. Protože po každé sprše nebo česání mi vypadne chomáč vlasů a já jsem měla občas strach, že zůstanu plešatá. Ale teď musím zaklepat a doufám, že se to nestane. Také se mi hojí hůř rány, ale nic víc,“ svěřila se Johanka pro Super.cz.

Survivor otevřel Johance spousty dveří a cest, kterými by se mohla vydat. Milovanému tanci se zřejmě bude věnovat dál. Avšak aktuálně by se ráda zaměřila víc na své fanoušky, kterých si vytvořila pořádnou základnu.

„Chci se věnovat svým fanouškům, protože je ta základna obrovská. Chodí mi zprávy, že jsem pro ženy inspirací. V některých situacích, ve kterých si neví rady, jsem jim vnukla myšlenku nebo odvahu a ony se na základě toho rozhodly konat. Je to pro mě takové zadostiučinění, že jen tím, kým jsem, se mohu někoho dotknout a pomoct mu k něčemu lepšímu v jeho životě. Nechci být na obdiv, ale spíš inspirací,“ dodala. ■