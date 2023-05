Martin ze Survivoru vysvětlil, proč stále nosí oblečení, které měl na ostrově: Je to můj pracovní úbor

Martin Konečný promluvil o práci, stěhování i oblečení ze Survivoru, které stále nosí. Super.cz

Přesto se stal Martin jedním z nejzvučnějších hráčů letošní řady, a to i kvůli své poměrně kontroverzní povaze. Návrat do reality pro něj zřejmě nebyl úplně jednoduchý.

„Jsem stále ten stejný Martin, ten chudý kluk. Tahle soutěž mě utvrdila v tom, že jsem mentálně silný. Dokážu se vyrovnat s každou povahou, nedokážu se vyrovnat pouze se zradou, a to se teď stalo. Já jsem se neměl v čem měnit, jsem slušný člověk. Na ostrově jsem patřil mezi nejtišší, naopak největší hubu nebo ohlas tam měli Jiří a Tomáš,“ svěřil se Martin pro Super.cz.

Také si nelze nevšimnout, že Martin dál hrdě nosí oblečení, které měl 74 dní na pustém ostrově. A ani v pražském klubu, kde probíhala oslava a oficiální konec Survivoru, jej neměl naposled.

„Moje práce je být Survivorem, a když přijdu do práce, tak přijdu v pracovním oblečení. Sem jsme přišli na pracovní setkání. Takže, proč bych měl to pracovní oblečení sundávat,“ vysvětlil Martin Konečný, který nám také přiznal, že by se rád přestěhoval do Prahy a kompletně změnil svůj život.

"Plánuji se dostat do Prahy, protože bude zájem o mou osobu. Nechci dělat ve fabrice a vstávat na šestou hodinu,“ dodal. ■