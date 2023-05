Je jí 9 nebo 19? Lidé hejtují Kim Kardashian za nové fotky s dcerou. Prý na ni příliš tlačí a bere jí dětství

Kim a její dcera North Profimedia.cz

Kim Kardashian (42) je podnikatelkou, které se povedlo vytvořit si kolem svého jména kult a svým umem vydělat i neuvěřitelné množství peněz. Není tak divu, že velký svět chce i pro svou teprve devítiletou dceru North. Lidem se ale zdá, že North by mohla být tlačena do něčeho, co pro děti není zdravé.

North je Kimina prvorozená dcera, kterou má podnikatelka, modelka, influencerka a televizní osobnost s rapperem Kanyem Westem. Kim do ní samozřejmě vkládá své naděje a určitě chce, aby v životě dokázala minimálně to, co ona a možná ještě trochu víc. „Kdyby Kim našla způsob, North už by měla svou vlastní reality show, oděvní řadu a zavedenou značku,“ řekl magazínu In Touch zdroj z okolí podnikatelky s tím, že Kim by ráda dceři vybudovala vlastní impérium, i když je ještě na základní škole.

Na sociální síti Kim sdílela fotografie, na kterých s dcerou předvádí značku Chanel. Teprve devítileté děvčátko vypadá na fotografiích minimálně jako teenagerka, ne-li jako dospělá žena. A právě to pobouřilo mnoho sledujících. „Je jí pouze 9. To je doslova trestné,“ napsal rozezlený fanoušek. „Je jí 9 nebo 19?“ ptá se jiný. „Je jí teprve devět, nechte jí dělat věci, které se hodí k jejímu věku, jednou budete litovat,“ radí Kim jiná sledující. „Je jí devět a už je předčasně dospělá,“ píše jiný a vystihuje to, co si myslí i spousta dalších sledujících.

Není moc pravděpodobné, že si Kim od svých fanoušků nechá poradit. Spíše se mohou těšit na to, že se její dcera stane stejně ctižádostivou ženou, jakou je její matka. Ale zřejmě až příliš brzy. Tak uvidíme, co předvede příště. ■