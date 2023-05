Dámy, co na něj říkáte? Milan Peroutka oblékl smoking a vyrazil do společnosti

Milan Peroutka ve smokingu Herminapress

U Milana Peroutky (33) jsme spíš zvyklí, že ho vídáme v neformálním oblečení, ať už v muzikálech, během vystupování s kapelou Perutě nebo na akcích. Tentokrát se tento hezoun hodil do gala a vyrazil do společnosti úplně jako James Bond.

Je vidět, že Milan pracuje na své fyzičce a snaží se být fit, o to více mu smoking padl a slečny se nestačily divit. V tomto případě jim ale pšenka nepokvete. Zpěvák žádnou dívku nehledá, je zadaný.

To, že je Milan ve skvělé formě, dokázal také tím, že na něm nebylo vůbec znát, že nedávno podstoupil už několikátou operaci vazů v koleni a menisku, protože během jednoho představení v divadle špatně došlápl. Rekonvalescenci dobře zvládl.

Fyzička se mu bude hodit i v nové muzikálové roli, v Troji by měl ztvárnit Odyssea. „Budu bojovník, tak jsem nasadil fitness režim a jsem teď zrovna ve fázi, že cvičím. Nevím, jak to ti řečtí kluci bez proteinu dělali, ale beru to jako motivaci k tomu, abych měl nějaký režim,“ řekl Super.cz. ■