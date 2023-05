Meghan a Harry se stali terčem kritiky po zprávách o honičce s paparazzi. Podle lidí je to naprostá hloupost

Honička se prý nemohla odehrát tak, jak bylo řečeno. Profimedia.cz

Honička s paparazzi fotografy se měla odehrát v úterý večer poté, co Meghan v divadle Ziegfeld na Manhattanu převzala cenu na galavečeru Women of Vision. V autě, ve kterém s párem jela i matka vévodkyně, měli ujíždět skupině asi dvanácti agresivních paparazzi. Později měli přesednout do taxíku a dál se snažit odříznout ještě asi čtyři auta. Během incidentu mělo jedno auto s paparazzi dokonce nabourat do jiného auta.

„Včera večer byli vévoda a vévodkyně ze Sussexu a paní Garland zapojeni do téměř katastrofální honičky, za kterou stála skupina velmi agresivních paparazzi,“ řekl ve středu zástupce manželů Page Six. Honička měla trvat dvě hodiny, což se spolu se slovy o téměř katastrofální honičce stalo kamenem úrazu celého příběhu. Jako první na něj reagovala známá americká novinářka a televizní osobnost Megyn Kelly. „Žila jsem na Manhattanu 17 let a není možné tady zažít dvouhodinovou honičku. Je tam až příliš moc ulic a stopek, příliš velký provoz pro pěší i auta a stovky míst, na kterých byste mohli zastavit, abyste se ochránili,“ napsala na sociální síť.

I lived in Manhattan for 17 yrs & it is not possible to have a 2hr “car chase” there. Too many street lights/stop signs, too much foot/car traffic & hundreds of places you could safely pull over to protect yourself. https://t.co/ABihLDNfBk — Megyn Kelly (@megynkelly) May 17, 2023

A s jejím příspěvkem souhlasí mnoho lidí, kteří Harryho a Meghan rozhodně nešetří. „Jel jsem dvě hodiny po Manhattanu, ale rychlostí 5 mil za hodinu. Neexistuje způsob, jak byste mohli nabrat dostatečnou rychlost, abyste způsobili smrtelnou autonehodu. Možná tak kvůli zásahu blesku,“ napsal jeden komentující. „Na základě jejich historie, kdy zkreslili spoustu věcí, bych tohle pokládal za ten samý případ. Tvrdí, že na Manhattanu nebylo dvě hodiny jediné místo, kde by mohli zastavit,“ ozývá se další. „Tohle je více než směšné. Tihle dva nežijí ve skutečném světě! Dvouhodinová automobilová honička v centru Manhattanu? Vytahují to snad z filmu o Jamesi Bondovi?“ rozčiluje se další komentující pod článkem v magazínu New York Post.

Jak se zdá, Harry a Meghan vyprávěním o nebezpečném incidentu na sebe místo vlny soucitu přivolali opět jen další kritiku. A to se jim v Americe, kam utekli před údajnou britskou nenávistí, rozhodně moc nehodí. ■