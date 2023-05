Tahle temperamentní kráska už je rok šťastně zadaná: Překvapí vás, co řekla sexy zpěvačka o vdavkách

Felicita Victoria Prokešová Super.cz

Daří se jí nejen pracovně, ale i v osobním životě. Už rok je totiž šťastně zadaná. „Teď to bude rok, za dva týdny, moc si to užíváme. Změnil se nám vztah i s mojí úžasnou kolegyní Míšou Gemrotovou, jsme teď famílie,“ svěřila se Super.cz s úsměvem kráska, která randí s bratrem známé zpěvačky.

„Bydlí hned nad námi, takže za ní mohu na kafčo a společně budeme vyrážet i do divadla. Já jsem strašně spokojená,“ prozradila zpěvačka na tiskové konferenci nového muzikálu Troja, kde se objeví v hlavní roli Heleny Trojské. Na otázku zda neplánují s přítelem svůj vztah posunout dál odpověděla jasně. „Co se má stát, to se stane. Úplně teď neplánuji a Adámek taky neplánuje, ale jsme všemu otevření a nemáme to podle vzorců, jak by to mělo být,“ dodala zpěvačka. ■