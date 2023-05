Zemřel náhle a z přirozených příčin. Paul (✝46) z S Club 7 se těšil na turné, osud ale rozhodl jinak

Kapela S Club 7 v době největší slávy Profimedia.cz

Paul Cattermole zemřel jen dva měsíce poté, co kapela oznámila, že se dá znovu dohromady na podzimní turné. To by mělo proběhnout i bez zesnulého zpěváka, skupina ale upravila svůj název na S Club - již bez číslovky 7, která reflektovala počet členů kapely. Z koncertů nakonec údajně odstoupila také zpěvačka Hannah Spearritt, někdejší Cattermoleova přítelkyně, která jeho odchod nesla velmi těžce.

Cattermole byl podle zdroje z jeho okolí nápadem na turné nadšený a velmi se na přípravy i samotná vystoupení těšil.

V prohlášení, které zveřejnila kapela spolu se zpěvákovou rodinou, stálo: „S hlubokým zármutkem oznamujeme nečekanou smrt našeho milovaného syna a bratra Paula Cattermolea. Našli ho včera 6. dubna v jeho domě v Dorsetu a téhož dne odpoledne byl prohlášen za mrtvého. Přestože zatím není známá příčina úmrtí, dorsetská policie potvrdila, že neobjevila žádné podezřelé okolnosti. Paulova rodina, přátelé a členové kapely S Club 7 žádají v této těžké době o respektování soukromí.“

Cattermole z kapely odešel v roce 2002, v poslední době se měl živit výkladem karet. Jeho poslední fotka byla pořízena pouhý den před smrtí.

Nejslavnější hit kapely S Club 7 Bring It All Back