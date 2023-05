Johana a zrádkyně? Myslela jsem, že se stal z neandrtálce gentleman, reagovala hvězda Survivoru na drsná obvinění

Johanka Fabišíková promluvila o vítězi Survivoru, ale také zradě, o které mluví Martin. Super.cz

„Jsem s vítězem spokojená. To, co mě nejvíc motivovalo, abych mu dala ve finále svůj hlas bylo, že jsme se usmířili v den, kdy jsem vypadla. Jde o jeho cestu, když zavřu oči, tak si do dnešního dne představím Tomáše jako Survivora. Protože někdo, kdo v uvozovkách vyřadil 23 lidí může být jen on a nikdo jiný,“ svěřila se Johanka pro Super.cz.

Je pouze jeden hráč, který vnímá Johanky hlasování jako obrovskou zradu, a to je Martin Konečný, který skončil na druhém místě. Johanky krok nevydýchal a ani zřejmě nevydýchá. Otevřeně o ní hovoří jako o zrádkyni.

„S Martinem jsem se bavila po hned finále, ale on se se mnou odmítl bavit a od té doby mezi námi neproběhl žádný kontakt. Snažila jsem se, ale bylo mi řečeno, že to mám nechat, že je to pro něj velmi silné. Rozumím tomu, ale netušila jsem, že to vyústí do takového rozměrů, že mi i jeho bratři budou psát zprávy. Myslela jsem si, že to Martin jako muž ve 46 letech dokáže unést a zvládnout,“ vysvětlila Johanka s tím, že si myslela, že mu účast v reality show prospěla i co se týče osobního růstu. Avšak to tak zřejmě úplně není.

„I když jsme se dnes viděli, tak se se mnou ani nepozdravil. Na jednu stranu tomu rozumím, ale myslela jsem si, že udělal ve hře progres a stal se z neandrtálce gentlemanem. Tak to tak asi není, a to chování na ostrově bylo jen chování, kterým si chtěl zajistit svou pozici v kmeni,“ svěřila se půvabná blondýnka, která je o svém vítězi Survivoru pevně přesvědčený.

„Martinovi ani nikomu jinému jsem nedala slib, že budu hlasovat ve finále za něj. Řekla jsem, že budu hlasovat za někoho, kdo je mému srdci nejbližší. A v tom momentě to pro mě byl Tomáš,“ dodala. ■