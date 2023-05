První rozhovor s vítězem Survivoru: Tomáš Weimann o pocitech z trofeje, Johance i přejídání po návratu z ostrova

Tomáš Weimann promluvil o vítezství v reality show Survivor. Super.cz

„Je to pocit ultimátního štěstí. Je to jeden z nejhezčích pocitů, které jsem zažil. Protože je pár okamžiků v životě, kdy si člověk řekne, že je jenom rád třeba za to, že je. Pro mě je to obrovský úspěch, splnil jsem si tím klukovský sen,“ reagoval Tomáš po odhalení výhry pro Super.cz s tím, že ani svým nejbližším o výhře neřekl.

„Opravdu jsem to nikomu neřekl, protože bych bral lidem to kouzlo, že to neví do poslední chvíle. Já sám bych to vědět nechtěl. Je to napínavé až do konce, ale těžké to pro mě bylo extrémně,“ řekl s úsměvem.

Za svého největšího soupeře nebral Martina, ale Johanku, která vypadla těsně před finále. „V Johance jsem viděl tu sílu a to, jak dokáže komunikovat s lidmi. Má to v sobě a má neuvěřitelné kouzlo osobnosti,“ vysvětlil vítěz Survivoru.

Tomáš byl na ostrově v Dominikánské republice a mimo civilizaci 74 dní. Hned po výhře odjel na vilu, kde věděl, jaké bude jeho první přání.

„Na vile jsem byl jeden den. Pak mi řekli, že zítra letíme domů. Ještě za námi přišla reportérka a měli jsme volbu jakéhokoliv jídla, které nám přiveze. Objednal jsem si dvě pizzy, které jsem snědl jako jednu. V Česku jsem v této krasojízdě pokračoval a neskutečně jsem se přejídal. Objednal jsem si třeba osm různých jídel, které jsem všechny během několika hodin snědl, až mi z toho bylo zle. S jídlem se stále vyrovnávám, naštěstí mám velký výdej, protože hodně sportuji a spaluji, ale bojuji s tím neustále,“ dodal se slovy, že kdyby přišla možnost se do Survivoru někdy vrátit, tak by neváhal. ■