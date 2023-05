Martin ze Survivoru prohrál o jeden hlas. Johana je zrádkyně, je to jako by mě podvedla s mým bratrem, stěžoval si

Martin Konečný promluvil o velké zášti směrem k Johance. Zradu jí neodpustí. Super.cz

„Titul Survivora byl získán Tomášem pouze zradou jedné Johany, která byla celou dobu Tomášem shazovaná, dokonce ji přiváděl k pláči na kmenových radách a ona mu to prostě dala. Slovenka dala Čechovi, modrá Rebelka to dala Hrdinovi,“ řekl Martin rázně pro Super.cz s tím, že si v jejich alianci jasně řekli, že kdyby byl ve finále, tak mu dá Johanka hlas.

Celou situaci stále nerozdýchal a zřejmě ani nerozdýchá. Během oficiálního odhalení vítěze v jednom z pražských klubů Johanku dokonce nepozdravil.

„Stále jsem to nerozdýchal, nepřešel jsem přes to a nepřejdu přes to, Johanu nepozdravím. Beru ji jako zrádkyni. Beru to jako když mám partnerku nebo manželku pět let a podvede mě s mým bratrem nebo otcem. S někým nejbližším, to je ta největší zrada. Je to zlé, obrala mě o životní šanci na základě nevím čeho,“ dodal Martin, kterému dokonce vadí, že Johanka „lajkuje“ příspěvky, které Tomáš sdílí na sociálních sítích. ■