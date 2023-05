Kanye West nadával ex Kim za svůdné oblečení. Nová žena teď předvádí dle lidí bizarní a extrémně neuctivý „nahý“ model

Kanye West má asi jiné měřítko na svou bývalou a současnou ženu. Profimedia.cz

Zdá se, že Kanye West (45) v poslední době změnil náhled na to, co je dobré a co špatné. Zatímco Kim Kardashian (42) od něj schytala kritiku za to, jak se obléká, jeho nová manželka si neoblékla téměř nic, a to je nejspíš v pořádku.