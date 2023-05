Survivor zná vítěze. Zrada i napínavé hlasování až do konce rozhodlo o tom, kdo si odnesl 2,5 mega

Kdo vyhrál reality show Survivor? Foto: Super.cz/TV Nova

Druhá řada reality show Survivor Česko & Slovensko zná svého vítěze. O životní titul a milionovou odměnu zabojovali ve finále tři hráči. A to Tomáš Weimann, Martin Konečný a Karolína Krézlová (35).

Avšak ještě před finále čekal hráče vyřazovací souboj, ze kterého postoupili do boje o vítěznou trofej pouze dva z nich. Souboj se stal osudným Karolíně Krézlové, jejíž oheň byl uhašen a dál postoupili Tomáš s Martinem, kteří na poslední kmenové radě přesvědčovali své bývalé spoluhráče, proč si právě oni zaslouží titul Survivora.

Jako první začal k hráčům promlouvat Martin, který byl dle svých slov nejsilnější po stránce „přežít“.

„Survive znamená přežít, takže já jsem zvolil nějakou cestu, kde jsem chtěl pomoct kmeni přežít. Ne jako jednotlivci. Bylo třeba zabezpečit teplo a oheň na vaření, bylo potřeba zabezpečit dřevo. Potom najít a sbírat kokosy, všichni chodili, to byl základ se najíst, tak aspoň kokosů. Pak jsem postavil žebřík, nebylo to zbytečné úsilí, to byl další můj příspěvek, jak zabezpečit kmen. To byla moje silná stránka, přelstít ostatní už bylo z mé strany slabší. Přiznám se, že jsem to považoval za nejtěžší část. Někomu říct, že mu držím ruku, a vzápětí udělám něco jiného. To mi bylo nepříjemné a odporné,“ řekl Martin.

Pak se ke slovu dostal Tomáš, který svým bývalým spoluhráčům nejprve poděkoval. Svou obhajobu pak vzal z jiného úhlu než Martin.

„Když mi bylo třináct, tak jsem viděl prvního Survivora a vzhledem k tomu, že jsem měl tenkrát doma velké problémy, tak jsem se v té soutěži viděl, miloval jsem ji a postupně se stala součástí mého života. Věci, které jsme tady mohli prožít, hlad, nemít kde bydlet, nějaké přelstívání mezi lidmi, se staly součástí mého života,“ řekl Tomáš s dojetím.

„Pro mě byl největší úspěch jen to, že mě do této soutěže vybrali. Byl to pro mě nejen splněný dětský sen, ale také obrovská životní šance. Bral jsem to jako obrovskou zkoušku. Pokud se vrátím domů, tak bych chtěl začít život kompletně jiný, a to ten, který bych chtěl. To pro mě znamená Survivor,“ dodal se slovy, že by chtěl být i jistou motivací pro mladé lidi, kteří si prochází či prošli podobně náročnými životními pády a neví, kudy z bludiště ven.

A právě Tomáš Weimann byl ten, který si nakonec odnesl i vítěznou trofej. Zvítězil pouze o jeden hlas, o kterém rozhodla Johanka. Její rozhodnutí bere poražený Martin jako obrovskou zradu. S druhým místem se ale musel smířit.

