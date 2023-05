Už několik měsíců randí se seriálovým Sepešim. Neuhádnete, čím tato Miss herce ohromila během prvního rande

Marie Danči prozradila, jak na prvním rande ohromila Vojtu Vodochodského. Michaela Feuereislová

Jsou to dva měsíce, co herec Vojtěch Vodochodský, kterého znáte především jako Petra Sepešiho z minisérie Iveta, ukázal na udílení filmových cen Český lev v pražském Rudolfinu, že už není single, a ruku v ruce se objevil s modelkou Marií Danči, která skončila druhá v soutěži krásy Česká Miss Essens. Brunetka se pyšní dokonalou postavou, a tak hodně lidí překvapí, že tento pár dalo dohromady zejména jídlo. Oba si totiž rádi dopřávají nejrůznější pochoutky. Právě v kuchyni Marie Vojtu ohromila na první dobrou.

„Naše první rande bylo spojené právě s jídlem. Já jsem totiž pekla a myslím, že Vojtovi chutnalo. Nikdy mě nebavilo vařit jen sama pro sebe, a když už, tak něco rychlého. Já miluji vařit pro ostatní, takové to sdílené jídlo. To je prostě nej. A musím uznat, že i Vojta umí vařit, je to přeci jen syn televizního kuchaře,“ smála se Marie pro Super.cz.

Marie se také připravuje na to, že naši zemi bude letos reprezentovat ve Vietnamu na mezinárodní soutěži MISS GLOBAL. Do té doby ale pracuje na tom, aby byla absolutně fit. „Během jednoho focení na trampolíně jsem špatně doskočila. Pár dní před Velkým finále České Miss Essens mi zjistili, že mám posunutý obratel a tělo mi to dávalo najevo. Dostala jsem se ke své kouzelnici Judit, andělu strážnému, a okusila akupunkturu. Záda už jsou mnohem lepší, nicméně občas mi má záda, při mém pracovním nasazení, dají o sobě vědět. Naučila jsem se víc poslouchat to, co mi moje tělo chce říct,“ dodala Marie Danči. ■