Na některé věci se nelze připravit, smutní Bára Nesvadbová. Dcera jí odjíždí studovat do zahraničí

Bára Nesvadbová se psychicky připravuje na to, že její dcera odjíždí do Irska. Super.cz

Spisovatelka Bára Nesvadbová (48) si ráda užívá volný čas po boku své dcery Bibiany. Blíží se ale doba, kdy Bibi opustí život v ČR a odjede studovat do Dublinu klasickou literaturu, filozofii a divadlo. Bára se tak psychicky připravuje na to, že dceru bude mít poměrně daleko.

„Na některé věci se ale nelze připravit. Stejně jako zrození dítěte, tak i nějaké vypuštění do dospělosti je součást života. Mám velkou výhodu, že má dcera je skvělým parťákem a kamarádem, a to zůstane, i když bude kousek dál,“ řekla Super.cz Bára.

V Dublinu tak nejspíš bude pečená vařená, jak se říká. „Já se obávám, že tam opravdu budu hodně často. Proto mě mrzí, že je to Dublin, že je to pošmurné město, úplně jsem si ho neoblíbila. I ten Londýn by byl lepší, je zábavnější, živější,“ smála se Bára, se kterou jsme si povídali na tradiční charitativní galavečeři jejího fondu Be Charity.

Výtěžek z akce byl předán na rehabilitaci onkologicky nemocným dětem a na podporu vybraných pracovišť a zaměstnání lidí s hendikepem. ■