Operace nohy Richarda Müllera nezastavila. I přes bolesti slovenský zpěvák jezdí po koncertech o berlích a zpívá vsedě

Richard Müller po operaci nohy stále trpí bolestmi Super.cz

Dnes už se cítí lépe, ale následky úrazu i operace pociťuje dodnes. „Stále to bolí výrazně. Musím tedy mít volnější režim,“ svěřil se Super.cz.

My jsme se se zpěvákem sešli v krásných prostorách Národního muzea v Praze, kam přijel vystoupit na tradiční charitativní galavečeři fondu Be Charity Báry Nesvadbové. Celý výtěžek z dražby putoval do poslední koruny na rehabilitační problémy konkrétních dětí, které nadační fond podporuje. Richard dorazil v dobré náladě a všechny ujistil, že nemá v plánu rušit naplánované koncerty. „My hrajeme intenzivně, my jsme nerušili žádné koncerty. Já na podiu sedím a celé léto máme plné koncertů, takže, fanoušci, přijďte,“ dodal Richard Müller. ■