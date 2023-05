Pánové, stále máte šanci: Natálie Grossová po vztahu, který nedopadl dobře, na toho pravého nenarazila

Natálie Grossová Super.cz

„Mám to mám tak, že jelikož můj poslední vztah neskončil dobře, chci se soustředit na sebe a na hudbu, to je to, co mě teď nejvíc zajímá, myslím si, že na vážnější vztahy mám čas, takže to neřeším a užívám si života,“ svěřila se Super.cz zpěvačka na tiskové konferenci muzikálu Troja, kde se tentokrát neobjeví v roli puberťačky, jak jsme u ní zvyklí.

„Bude to víc ženská role. Už je mi dvacet, tak už to muselo přijít, budu tam mít dokonce milostnou scénku,“ prozradila zpěvačka, která začíná nové představení zkoušet během léta. Před tím ještě stihne odjet na dovolenou se sestrou a maminkou. „Stihnu dovolenou, pojedeme do Itálie s mamkou se ségrou, nestihneme toho moc, ale je to náš rituál, vyrážíme tam každý rok,“ dodala Natálka. ■