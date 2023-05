V soutěži krásy bodovala Mališová v roce 2015: Osm let po vítězství se může v plavkách chlubit tímhle tělem

Karolína Mališová Foto: se souhlasem K. Mališové

Přestože je to již osm let, co Karolína Mališová (26) bodovala v soutěži krásy a získala titul Česká Miss Earth, patří stále k vyhledávaným modelkám. A není se čemu divit. Plavovláska na sobě stále maká a může se chlubit fantastickou figurou.