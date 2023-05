Vážný zdravotní problém a hubnutí: Představitel Jirsáka, čepičáře ze seriálu Bylo nás pět Petr Brukner (80) měl namále

V těchto dnech vstoupí Petr Brukner mezi osmdesátníky. Michaela Feuereislová

Otec Čendy, kluka z Bylo nás pět, traktorista Janeček ve Slavnostech sněženek, programátor Jáchym v Jáchyme, hoď ho do stroje nebo Vlasta v Záskoku. Petr Brukner, mistr menších, ale zapamatovatelných filmových rolí, člen Divadla Járy Cimrmana, se 19. května dožívá 80 let. Před pár měsíci se potýkal s vážným zdravotním problémem.

„Měl jsem zauzlovaná střeva. Shodil jsem osm kilo, a ještě nejsem zdravej. Cítím se furt unavenej. Teď už začínám šlapat na rotopedu a cvičit s činkami,“ řekl Super.cz populární cimrmanolog, který si v divadle zvykl na podpatky a užívá si ženské role.

Jihočech, původem z Písku, žije 57 roků v Brandýse nad Labem, kam se přestěhoval kvůli své ženě Evě. Spolu mají tři děti, od nich čtyři vnoučata, jedno pravnouče a další je na cestě. „Děti jsem měl rychle za sebou, synovi je 56, pak přišly holky, dvojčata a těm je třiapadesát.“

Zajímalo nás, jestli se některý z potomků také věnuje kumštu? „Dcera, která vystudovala FAMU, dělá filmovou střihačku. Druhá, byť není vystudovaná filmařka, ale doktorka filozofie, se už asi dvacet let věnuje filmové produkci. A Martin má s přítelkyní kavárnu.“

Jeho žena byla žákyní Ladislava Smoljaka (†78), dokonce u něho maturovala z matematiky. „Když jsem se do Brandýsa přistěhoval, se Smoljakovými jsme se dali dohromady, protože bydlela kousek od nich. Ale já Láďu znal už předtím, dost se kamarádil s mým bratrem, který byl o jedenáct let starší.“

Petr Brukner prošel nejrůznějšími povoláními. Dělal redaktora přes pohlednice v propagačním oddělení nakladatelství Pressfoto. „To bylo moje nejoblíbenější zaměstnání, byl jsem tam asi osmnáct let.“

Když to vypadalo, že se Pressfoto bude rozpadat, tak mu soused z Brandýsa nabídnul, aby se stal lodníkem na lodi. „Na takové říční, která vozila uhlí z Ústí nad Labem do Chvaletic. Já byl rok zaměstnaný na přepřahací stanici v Brandýse. Nešlo to, v zimě řeka zamrzlá, v létě málo vody.“

Pak přešel do nemocnice, místo technika mu dohodila tchýně. Nakonec skončil v brandýském okresním muzeu Praha-východ coby správce všech jejich objektů. „Tyhle změny se mi líbily, já dlouho nevydržel na jednom místě,“ říká s potěšením.

Do Divadla Járy Cimrmana nastoupil jako kulisák a je mu věrný přes padesát roků. Ve volném čase rád fotí, nedávno měl i výstavu. Říká, že jeho fotografickým revírem je ulice. Celá léta má stále štíhlou postavu. Může za to sportování, životospráva?

„Tatínek byl štíhlík, můj brácha taky,“ zmíní staršího sourozence Josefa Bruknera (†82), který zemřel 14. ledna 2015. Spisovatel, básník, autor dětských knížek a velký propagátor ilustrací Josefa Lady. Kvůli tomu, že vystupoval proti někdejšímu režimu, pracoval jako varhaník, topič a kostelník.

Tuto středu mohli vidět fanoušci neexistujícího génia herce Bruknera v pořadu Stopy Járy Cimrmana, který vysílá ČT2. Jaké místo u nás považuje za nejmagičtější? „Albrechtice u Písku a veselý hřbitov. Je skutečně nádhernej, jedna kaplička vedle druhý, jsou tam krásný lidový říkánky a obrázky. Stojí za to ho vidět!“

Na závěr jsme se zeptali, na co se těší. „Na prázdniny! Až bude teplo, ale hlavně jsem už unavenej. Furt bejt v divadle, najednou zjišťuju, že toho mám dost. Někdy mě přepadají nálady, když je zima, nebo blbý počasí, že se sem skoro až netěším,“ řekl Super.cz. ■