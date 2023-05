Vítěz Survivoru Tomáš Weimann v exkluzivní zpovědi. Prozradil i to, kolik měl v posteli žen

Vítěz Survivoru Tomáš Weimann byl hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Tomáš Weimann byl hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43) v talk show Superchat. "Nemám partnerku. Jsem spokojený sám, ale nechci být sám. Nemám nikoho už dlouho, jsem v tomhle trošku komplikovanější osoba. Nikdy jsem nebyl typ, který chodí na mejdany, balí holky a pak se s nima vyspí. Měl jsem za svůj život čtyři ženy. Se třemi dlouhodobý vztah," řekl v talk show Superchat vítěz reality show Survivor.

"Opravdu jsem měl celkově čtyři ženy. Jsem za to nejvíc vděčný, že to takhle mám. Všichni mi vždycky říkali, musíš si užívat, spát se ženskýma. Mě to ale nebaví. Já si umím představit, že budu mít jednu partnerku na celý život. Ano, vím, v dnešním světě je to trošku pohádka, je to strašně těžký," krčí rameny Tomáš.

"Dlouhé roky si o mně lidé mysleli, že jsem gay. Není typické, že pro chlapa je vztah a rodina na prvním místě. Nenosí se také to, že je někdo monogamní. Potřebuji ženu poznat, zamilovat se a pak přijde všechno ostatní," usmívá se.

A jak by měla jeho partnerka vypadat? "Já dobře vím, co chci. Nepotřebuju namalovanou krasavici. Chci holku, ženu, která ví, co chce, kde má svoje místo. Chci ženu, která bude můj nejlepší kámoš, nebude jí vadit jet se mnou na měsíc cestovat, vyválet se v bahně, sportovat. Miluju život, pokud najdu správnou ženu, budu s ní dělat všechno, co si ona bude přát," dodal Tomáš Weimann. ■