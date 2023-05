Kromě 2,5 milionu vyhrál vítěz Survivoru zpět svoji rodinu. Zase mluví se sestrou, přijel za ním bratr, kterého neviděl 15 let

Tomáš Weimann je rád, že si urovnal vztahy s rodinou. Super.cz

Již v reality show ho překvapil video hovor s jeho sestrou, který zařídila produkce. U Tomáše byly poprvé vidět emoce. Přes rok s ní nemluvil, rodina pohromadě příliš nefungovala, vztahy byly nabourané.

"Je to úžasný. Survivor mi pomohl dát dohromady vztahy v rodině. Přijel jsem domů a jediní, s kým jsem se viděl prvních čtrnáct dní, byla moje rodina - bráchové, ségra, máma, přijel za mnou brácha, se kterým jsem se neviděl patnáct let. Přijel za mnou do Prahy. Přijel jen kvůli mně. Jsem za to jenom rád. Soutěž mi umožnila vyhrát také dobré vztahy v rodině," řekl moderátorce Gabriele Wolfové (43)v talk show Superchat šťastný Tomáš, který z domova odešel ještě před tím, než byl plnoletý.

Tomáš pochází z pěti sourozenců, každý mají jiného otce. Maminka neměla moc peněz, o děti se starala sama. I proto prý v rodině byly neustálé hádky. I proto Tomáš raději před rozbroji utekl.

"Máma byla na vše sama, dělala, co mohla, ale doma to bylo občas k nevydržení. A já v té době byl blbec. Tak jsem odešel," dodal Weimann v talk show Superchat. ■