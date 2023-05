Vítěz Survivoru Weimann: Na ostrově jsem prožil trauma, týden jsem nevyšel mezi lidi, jsem háklivý na zvuky a světlo

Tomáš Weimann promluvil o tom, jak zvládal návrat z ostrova. Super.cz

Vítěz reality show Survivor Tomáš Weimann (34) je měsíc a půl zpět z opuštěného ostrova, ale stále se psychicky necítí nejlépe. V talk show Superchat moderátorce Gabriele Wolfové (43) prozradil, jak těžký pro něj byl návrat do reality.

"Těžší, než jsem si myslel, že to bude. Myslel jsem si, že hned půjdu do práce, že budu v pohodě. Tak to nešlo. Byl jsem vyčerpaný. Poslední týdny na ostrově jsem prožil určité trauma, po návratu jsem cítil, že tělo i hlava jsou v šoku. Nevzchopil jsem se jen tak," řekl v Superchatu vítěz Survivoru Česko & Slovensko.

"První týden jsem byl jen doma, dělalo mi problém jít i před dům do večerky pro čokoládu. Měl jsem "schízu", jsem hrozně citlivej na zvuky. Všechny smysly na ostrově se vytříbily - čich, hmat, chuť, sluch, vše je třikrát silnější, než na co jsme zvyklí v normálním životě. Po návratu jsem byl háklivý na zvuky, na světlo. Musel jsem mít zhasnuto. Člověk si na to musí zvykat," vysvětluje Tomáš Weimann.

Dohromady se dával i fyzicky. V Survivoru zhubnul 20 kilogramů. "Nemám tuk, tělo se zbavovalo svalů. Chyběl mi cukr. Byl jsem vysátý, jako by mě vysál mozkomor. Dělalo mi občas problém i se usmát. Teď už mám vše zpátky, dokonce víc kilo než předtím. Ale jsem v pohodě," dodal Weimann. ■