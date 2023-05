Vítěz Survivoru Tomáš Weimann v exkluzivní zpovědi. 2,5 miliónu, které v reality show vyhrál, půjde na dluhy

Tomáš Weimann ví, za co utratí pohádkovou výhru. Super.cz

"Když jsem vyhrál, byl jsem v katastrofálním stavu. Neměl jsem v sobě kapku emoce, nevnímal jsem, že se to stalo, že jsem vyhrál. Když řekneš vítěz Survivoru, tak teď teprve si říkám, ano, to je ono, stalo se to. Je to můj splněný sen," řekl v talk show Superchat Tomáš.

A zároveň prozradil, že už má jasno, co udělá s výhrou. "Vím to od prvního dne, co jsem se přihlásil do Survivoru. Jedna věc je, že tu soutěž miluju, a druhá, že jsem tam šel pro peníze," říká sebevědomě.

"Potřebuju peníze. Poslední roky jsem měl dluhy, živořil jsem, nebyla to lehká finanční situace. Šel jsem do toho s tím, že mi peníze pomůžou postavit se na nohy a začít žít život, který bych chtěl," vysvětluje vítěz Survivoru.

"Doplatím dluhy, hodně mě sestřelil covid. Ještě do minulého roku jsem se z toho vzpamatovával. Teď už můžu začít normálně dýchat," usmívá se se s tím, že v životě nejradši utrácí za jídlo. Je požitkář.

"Nepotřebuju si nic kupovat, auto, hodinky, nic luxusního. Mám rád pocit, že mám peníze, je to pro mě pocit bezpečí a můžu mnohem lépe fungovat. A rád jím," dodal s úsměvem Tomáš Weimann. ■