Harry a Meghan jsou hrůzou bez sebe. Stali se oběťmi pronásledování šílených fotografů, došlo i k bouračce

Harry a Meghan v New Yorku pronásledovali paparazzi Profimedia.cz

Princ Harry se obával o bezpečnost sebe a své rodiny v Anglii, teď se jemu a jeho ženě málem stala osudnou Amerika, konkrétně New York. Když s Meghan v úterý večer opouštěli společně s její matkou divadlo Ziegfeld na Manhattanu, kde vévodkyni ocenila Gloria Steinem na udílení cen Women of Vision, začala posádku vozu pronásledovat skupina asi 12 paparazzi fotografů. Podle magazínu Page Six se nakonec Harry s Meghan rozhodli vystoupit z vozu a přesednout do žlutého taxi v naději, že se pronásledování vyhnou.

Zdroj magazínu tvrdí, že jeden z paparazzi během velmi ostré honičky narazil do jiného auta, jiný málem přejel důstojníka newyorské policie. Harry si prý po přesednutí do taxíku vše natáčel. Policie se měla snažit fotografy zastavit, auto s královským párem a Harryho tchýní ale přesto ještě zhruba čtyři vozy pronásledovaly. „Včera večer byli vévoda a vévodkyně ze Sussexu a paní Garlandová zapojeni do téměř katastrofální honičky, za kterou stála skupina velmi agresivních paparazzi,“ řekl zástupce manželů Page Six.

Po téměř dvouhodinové honičce prý byla matka Meghan velmi vyděšená a všichni tři účastníci jsou stále extrémně rozrušení a otřesení. ■