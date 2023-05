Dominika Myslivcová o svatbě s partnerem i porodu: Mám z něj paniku a noční můry, přiznala blondýnka

Dominika Myslivcová se brzy dočká syna. Michaela Feuereislová

Dítě čeká se svým partnerem Zdeňkem, se kterým prožívá krásný vztah. Přesto se její fanoušci neustále ptají, zda jí nevadí, že nebude ještě před dítětem vdanou paní.

„Já osobně si myslím, že doba, kdy se lidé dívali blbě na ženy, které nejsou vdané a mají děti, je dávno pryč. Stejně to vnímám i já. Nejsem typ, který by lpěl na svatbě za každou cenu. My jsme to měli s partnerem tak, že jsme se měli fajn a vše fungovalo. Miminko si k nám našlo cestu znenadání, za což jsem velmi šťastná, že to tak bylo. Neměli jsme to tak, že bychom si řekli, že si uděláme dítě a pojďme se hned vzít. Není to pro mě priorita, chci se vdávat, protože chci, a ne protože si řeknu, že musím. Nemusím, povinnost to není,“ svěřila se Dominika na sociálních sítích, kde odpovídala svým fanouškům na dotazy.

Jedním z nich byl dotaz i na pocity ohledně blížícího se porodu.

"Musím se přiznat, že z toho mám úplnou paniku, fakt se toho bojím. Dokonce mě v noci budí ze spaní noční můry, ale zase si říkám a uklidňuji se, že to přežily všechny a přežiju to i já, zvládnu to. Ale patřím mezi ty, které se extrémně bojí,“ řekla Dominika, jejíž obavy nejsou nic neobvyklého.

Úspěšná influencerka se chce aktuálně věnovat zejména zařizování pokojíčku a nakupování výbavičky. Jak již přiznala, původně si myslela, že nosí pod srdcem holčičku, a tak nakupovala některé věci v růžové. Nakonec se ale ukázalo, že bude mít syna.

"Žila jsem v domnění, že budu mít holčičku. Byla jsem o tom přesvědčená. Všechny babské rady ukazovaly holčičku, čínský kalendář taky ukazoval holku. Myslela jsem si, že to je vtip, když vybouchnul modrý balónek,“ řekla pro Super.cz nedávno s úsměvem. ■