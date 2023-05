Helen Mirren s modrými vlasy rozdělila lidi na dva tábory. Do kterého patříte vy?

Helen Mirren na zahajovacím ceremoniálu filmového festivalu v Cannes Foto: Profimedia.cz, Super.cz

Držitelka Oscara, Zlatého glóbu i ceny BAFTA se na zahájení filmového festivalu v úterý večer jako vždy náležitě připravila, když si nechala vytvořit účes, jenž korespondoval s její róbou. Helen, která v červenci oslaví 78. narozeniny, opět nechala vyniknout svou štíhlou siluetu. Přesto každého zaujaly především její vlasy, které názorově rozdělily veřejnost.

„Poslední dobou jako by její vzhled vytvářel někdo, kdo nemá rozum. Ty modré vlasy musí pryč,“ zní jeden z kritických názorů, podobě jako: „Ne. Nezáleží na tom, kolik jí je, nebo jestli ji to baví. Vždy bývala nejelegantněji a nejlépe oblečenou starší herečkou, ale teď vypadá jako postarší Lily Savage. Tohle jí prostě vůbec nesluší. Jaká škoda.“ A další se například ptá: „Co se to s ní stalo? Dřív vypadala skvěle.“

Najdou se ale i tací, kteří si její nový vzhled a jeho nápadité obměny oblíbili. „Vypadá prostě báječně“ či: „Je skvělé vidět, jak si to užívá.“

Další zase oceňují, že se nevydala cestou přehnaných kosmetických procedur: „Musím říct, že se mi Helen daleko víc líbila okolo roku 2007, ale baví ji experimentovat a já fandím tomu, že stárne přirozeně, než aby byla druhou verzí Madonny.“ ■