Vévodkyně Meghan si přišla pro prestižní cenu v outfitu za čtvrt milionu. Mnozí ale nechápali oblečení Harryho

Úterní večer se u Meghan Markle (41) nesl ve slavnostním duchu. Společně s manželem, princem Harrym, (38) a maminkou Doriou Ragland zavítali na prestižní udílení cen Women of Vision, které se konalo v New Yorku. Meghan si odnesla jednu z cen a doslova zářila na všechny strany, a to nejen svým širokým úsměvem, ale i nákladnou zlatou róbou z dílny mladé kolumbijské návrhářky Johanny Ortiz v přepočtu za více než 40 tisíc korun.