Petra Janů má strach podívat se sama na sebe v dokumentu. V sobotu ale přijde její velký den

Petra Janů Foto: se souhlasem P.Janů

V loňském roce se na Zlatou slavici Petru Janů (70) upřela pozornost lidí hned několikrát. Nejdříve fanoušky vyděsila zpráva o tom, že jejich oblíbenkyně musí řešit následky plastiky, respektive reakce na ni. Nechala si do obličeje aplikovat látku metacrill, aby ji omladila. "Dodneška nevím, co to bylo za reakci. Možná kvůli tomu, že jsem to měla v sobě, zareagovalo to s novou barvou na vlasy. Ale dermatologové taky nevědí nic. Zjistili, že jsem alergická na kalafunu, ale to bych se musela tulit k nějakému houslistovi," krčila rameny během našeho tehdejšího rozhovoru. Naštěstí se vše rychle vrátilo do pořádku.