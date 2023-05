Miss Kovandová přiznala těžké poporodní deprese: Prohlásila jsem, že dám syna do babyboxu

Měla jsem panickou hrůzu a jenom jsem brečela, přiznala Lucie. Michaela Feuereislová

„V porodnici to bylo všechno v pohodě, to jsem si užívala, ale když jsme přijeli domů a manžel musel odjet na zápasy, tak jsem začala v sobě cítit úzkost, nedokázala jsem jíst a pokaždé, když mi řekl, že jede na trénink nebo někam pryč, tak mně bylo zle. Měla jsem panickou hrůzu, že tady budu sama, a jenom jsem brečela,“ popisuje manželka brněnského hokejového útočníka Petra Holíka.

Modelce s jejími psychickými stavy kromě manžela pomáhali i rodiče, kteří se snažili být s ní, jak jen mohli. Lucie byla totiž vystresovaná, kdykoliv syn zabrečel.

„Pamatuji si moment, kdy od rána nepřetržitě brečel a já tady byla sama. Když manžel přijel ze zápasu, tak jsem se složila, protože pořád nešel uspat, a tak jsem prohlásila, že ho snad už dám do babyboxu. Na to manžel řekl, že už tohle nikdy nechce slyšet, že to bylo naposledy, kdy jsem něco takového vyslovila, a já si pak uvědomila, co jsem to vůbec řekla,“ vypráví Lucie se slzami v očích moderátorce Andree Antony.

Teď má obavy z toho, že pokud by se rozhodli pro druhé dítě, bude se podobná situace opakovat. Je proto přesvědčená, že odbornou pomoc by vyhledala ještě před porodem.

Krásná maminka doufá, že svou zpovědí otevře oči nebo pomůže dalším maminkám, které si procházejí podobně či stejně náročným obdobím.

„Doufám, že tím někomu pomůžeme, nebo dáme o tomto tématu více vědět. A taky doufám, že to budete vnímat kladně a ne záporně,“ napsala Lucie na sociálních sítích, kde se dočkala velké podpory a pochopení. ■